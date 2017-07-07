Мальчик по неосторожности застрелил друга из дедушкиного ружья в Новосибирске

В результате случайного выстрела из ружья подросток смертельно ранил своего друга в Новосибирске, узнал 7 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

Мальчики играли с ружьём деда без присмотра взрослых, в результате один из них по неосторожности застрелил другого.

Выстрел прозвучал около 19:40 в четверг, 6 июня, одной из квартир дома № 123 на улице Широкая. Незадолго до этого 11-летние мальчики пришли в гости к дедушке одного из них. Дети достали из шкафа дедушкино ружьё и стали прицеливаться в различные предметы в комнате.

В какой-то момент внук хозяев квартиры нажал на спусковой крючок. Ружьё оказалось заряженным, а его друг оказался в зоне поражения. Мальчик скончался на месте из-за того, что пуля задела жизненно важные органы.

Следственный комитет начал проверку по факту причинения смерти несовершеннолетним по неосторожности. На данный момент сотрудники СК проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей происшествия. В том числе выясняют причины ненадлежащего хранения оружия и его принадлежность.

Напомним, в конце июня знакомый застрелил из обреза директора агентства недвижимости в Иркутске.