Машинист экстренно остановил поезд из-за женщины с коляской на путях в Хакасии

В Абакане сотрудники транспортной полиции провели проверку после того, как машинист экстренно остановил грузовой поезд из-за женщины с коляской на путях, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В дежурную часть абаканской полиции поступило сообщение о том, что машинист экстренно остановил грузовой поезд, предотвращая наезд на женщину, которая находилась на железнодорожных путях.

Сотрудники полиции выяснили, что 31-летняя местная жительница переходила железнодорожные пути вместе с матерью и трёхмесячной дочерью. Первой через пути прошла бабушка с внучкой на руках, а затем — мать. Она перевозила детскую коляску, которая застряла в колее. Машинист посигналил, но женщина не отреагировала, так как у неё в наушниках играла музыка. Железнодорожник применил экстренное торможение.

«В последний момент, перед приближающимся на тормозах локомотивом, женщина с силой выдернула коляску, отбросила её в сторону и выскочила из колеи», — говорится в сообщении.

Сотрудники провели беседу с женщиной и привлекли её к административной ответственности.

Напомним, что в мае 2017 года пара в Кузбассе по пути домой поспорила и попала под поезд.