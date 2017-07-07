 

Новосибирские физики открыли дважды очарованную частицу в Большом адронном коллайдере

 7 июля, 18:02
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Новосибирские физики открыли дважды очарованную частицу в Большом адронном коллайдере
Фото с сайта nsu.ru

Учёные Новосибирского государственного университета и Института ядерной физики открыли дважды очарованную частицу в Большом адронном коллайдере, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения пресс-службы университета.

На конференции по физике элементарных частиц EPS HEP 2017, которая проходит в Вене, коллаборация LHCb Большого адронного коллайдера (БАК) представила открытие новой частицы. В эксперименте участвуют около тысячи учёных со всего мира, в том числе сотрудники НГУ и ИЯФ СО РАН.

Частица была найдена при анализе данных, набранных в эксперименте в 2016 году при энергии столкновения протонов 13 ТэВ. В течение 2017 года данные анализировались. Окончательный результат был получен перед конференцией.

«Существование барионов, содержащих два очарованных кварка, предсказано кварковой моделью, однако до сих пор таких частиц не наблюдали. В дальнейшем будут проводиться измерения свойств этой частицы: время жизни, поиск других каналов распада», — сообщил старший преподаватель кафедры физики ускорителей Факультета физики, старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Кроковный.

Новая частица — барион Ξcc++ содержит два c (charm) кварка. Анализ данных подтверждает, что эта частица обладает заметным временем жизни, то есть распадается при помощи слабого взаимодействия.

Напомним, что Институт ядерной физики СО РАН подписал контракт на создание 60-тонных магнитов в Новосибирске для крупнейшего в мире ускорителя частиц FAIR за 20 млн евро.

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