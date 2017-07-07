Пенсионерка угрожала выпрыгнуть с балкона в Новосибирске

Новосибирские спасатели отговорили пенсионерку прыгать со второго этажа через окно квартиры, узнал 7 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

80-летняя женщина хотела выпрыгнуть с балкона квартиры, в которой её заперли родственники.

Инцидент произошёл на улице Новая Заря, спасателей вызвали очевидцы. Экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» по прибытии проник в квартиру пенсионерки при помощи приставной лестницы и отговорил женщину от задуманного.

«Со слов соседей, бабушку запирают родственники, так как она находится в неадекватном состоянии, но при этом регулярно навещают её. Также за бабушкой приглядывает соседка», — написали представители муниципальной аварийно-спасательной службы в группе «ВКонтакте».

Спасатели связались с родственниками пожилой женщины и проинформировали о случившемся.

Напомним, в середине мая девушка повисла на балконе 13 этажа в Новосибирске.