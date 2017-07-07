 

«Почта России» нашла сотрудника с фамилией Печкин в Новосибирской области

 7 июля, 13:49
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«Почта России» нашла сотрудника с фамилией Печкин в Новосибирской области
Кадр из мультфильма «Трое из Протоквашино»

Работники «Почты России» собрали несколько интересных наблюдений в преддверии профессионального праздника — среди новосибирских почтовиков есть сотрудник по фамилии Печкин, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения пресс-службы ведомства.

Служба персонала «Почты России» нашла сотрудника почты по фамилии Печкин, однако он работает не почтальоном, а оператором.

Кроме того, среди новосибирских почтовиков есть работники с другими «почтовыми» фамилиями: на предприятии трудятся три человека с фамилией Маркин и один Марочкин.

Так же, как в знаменитой повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», почтальоны Новосибирской области передвигаются на велосипедах. В новосибирском филиале «Почты России» есть целый велопарк — 545 машин.

Всего в Новосибирской области на почте работают более шести тысяч человек, среди них порядка двух тысяч — это почтальоны.

Профессиональный праздник работников почтовой связи отмечается в России ежегодно во второе воскресенье июля, в 2017 году это будет 9 июля.

Напомним, в 2015 году заксобрание Новосибирской области обратилось к главе «Почты России» с просьбой повысить зарплату почтальонам.

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