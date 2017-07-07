Показ фильмов всемирного фестиваля уличного кино пройдёт в Новосибирске
7 июля, 12:48
Вечером 7 июля в Нарымском сквере Новосибирска пройдёт показ шести короткометражных фильмов начинающих российских режиссёров, об этом узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Все желающие могут увидеть и оценить творчество молодых авторов, посетив показ на траве в 21:00 в Нарымском сквере. Будут показаны мелодрамы «По пути», «Шаги твои», «Сквозь пальцы», комедия «Наружка», фантастическая драма «Каждый 88» и «Про любовь».
До начала показа посетители смогут посетить открытый урок по иностранным языкам в 20:30, а также послушать живую музыку.
История этого фестиваля началась в 2014 году. С тех по он заслужил признание не только в России, но и за рубежом, а также является обладателем рекорда как самый длинный фестиваль-путешествие.
Организаторы просят взять с собой тёплые вещи на случай плохой погоды, а также фонарики для проведения голосования за фильмы.
Напоминаем, в 2015 в Новосибирске прошёл второй по счёту фестиваль.