Показ фильмов всемирного фестиваля уличного кино пройдёт в Новосибирске

Вечером 7 июля в Нарымском сквере Новосибирска пройдёт показ шести короткометражных фильмов начинающих российских режиссёров, об этом узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Все желающие могут увидеть и оценить творчество молодых авторов, посетив показ на траве в 21:00 в Нарымском сквере. Будут показаны мелодрамы «По пути», «Шаги твои», «Сквозь пальцы», комедия «Наружка», фантастическая драма «Каждый 88» и «Про любовь».

До начала показа посетители смогут посетить открытый урок по иностранным языкам в 20:30, а также послушать живую музыку.

История этого фестиваля началась в 2014 году. С тех по он заслужил признание не только в России, но и за рубежом, а также является обладателем рекорда как самый длинный фестиваль-путешествие.

Организаторы просят взять с собой тёплые вещи на случай плохой погоды, а также фонарики для проведения голосования за фильмы.

Напоминаем, в 2015 в Новосибирске прошёл второй по счёту фестиваль.