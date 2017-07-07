Семья получит 60 тысяч рублей компенсации за два молочных зуба ребёнка в Томской области

Книжная полка упала на воспитанницу детского сада в Томской области, за два повреждённых зуба семья девочки получит компенсацию в размере 60 тысяч рублей, узнал 7 июля корреспондент из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

Прокуратура Томской области направила в суд иск о взыскании с детского сада 60 тысяч рублей в пользу родителей пострадавшего ребёнка.

Инцидент произошёл в МДОУ «Детский сад № 12 «Семицветик», на воспитанницу упала незакреплённая книжная полка и повредила ребёнку два молочных зуба. Отец девочки обратился с заявлением в прокуратуру.

На основании обращения прокурор провёл проверку. В ходе неё установлено, что в дошкольном учреждении не были обеспечены безопасные условия пребывания ребенка заявителя.

Исковое заявление о взыскании с учреждения компенсации морального вреда в пользу ребёнка будет рассматривать городской суд. Сумма заявленной компенсации составила 60 тысяч рублей.

На данный момент известно, что виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности на основании представления, внесённого прокурором в адрес начальника городского управления образования.

Напомним, в конце мая жительница Красноярского края отсудила у детсада 200 тысяч рублей за потерю пальца.