 

Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки вертолёта в Бурятии

 7 июля, 16:08
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Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки вертолёта в Бурятии
Фото с сайта agat-avia.com

Следователи возбудили уголовное дело после аварийной посадки вертолёта в Бурятии, в результате которой погиб пилот, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения Следственного комитета России.

По версии следствия, в Окинском районе Республики Бурятии в 25 километрах от местности Шумак вертолёт Bell 206 совершил аварийную посадку. Судно принадлежит жителю города Иркутска и находилось в аренде у одной из местных коммерческих организаций. От полученных травм пилот вертолёта скончался. Воздушное судно получило серьёзные повреждения.

Следователи устанавливают причины аварии, а также осматривают место происшествия вместе с представителями межгосударственного авиационного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Напомним, что в феврале 2017 года алтайские спасатели отправились на поиски пятерых погибших в ходе крушения вертолёта Robinson R66 на Телецком озере возле мыса Кокши. На борту были бывший вице-премьер Республики Алтай, трое спортсменов-вертолётчиков и бейсджампер.

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