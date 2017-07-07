СМИ назвали вероятных преемников главы Кузбасса Амана Тулеева

Губернатор Кемеровской области не вышел на работу после 45-дневного отпуска, журналисты называют наиболее вероятных преемников Тулеева на его посту, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из публикаций «Коммерсанта».

По данным издания, в качестве преемника Амана Тулеева рассматривается порядка 20 кандидатур, две из них наиболее вероятны — это мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов.

Кроме них «Коммерсантъ» приводит имена первого вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, президента холдинга «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева.

6 июля истёк срок максимального отпуска Амана Тулеева — 45 дней, губернатор на работу не вышел. 1 июля он самолётом МЧС вылетел в Москву для восстановительного лечения после операции на позвоночнике. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обещала лично проконтролировать реабилитацию главы Кузбасса.

В Кемеровской области всё активнее обсуждают кандидатуру преемника. В списке кандидатов два десятка человек, сообщает издание, ссылаясь на источник в администрации президента. Наиболее вероятный — Сергей Носов, кандидатура которого обсуждается с 2016 года.

Сергей Носов ранее руководил Нижнетагильским металлургическим комбинатом, участвовал в создании регионального отделения «Единой России». В 2012 году победил на выборах мэра Нижнего Тагила, набрав 92 % голосов.

Издание znak.com также называет его наиболее вероятным кандидатом на пост главы Кузбасса, но, ссылаясь на свои источники, сообщает, что перед новым назначением Носов должен снова победить на выборах мэра города в сентябре и инициировать поправки в устав Нижнего Тагила по отмене прямых выборов градоначальника.

По информации «Коммерсанта», кандидатура Сергея Носова устраивает не всех.

«Против его присутствия в Кемеровской области выступает Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), имеющая активы на Кузбассе („Кузбассразрезуголь“), с которой у Носова сложились сложные отношения», — рассказал собеседник издания. Другие источники говорят, что Носов может не устроить крупные финансовые группы, имеющие влияние в регионе, а это чревато конфликтами.

По информации издания, губернатор Тулеев хотел бы видеть в качестве преемника «кого-то из местных». Такой кандидатурой может стать депутат Госдумы Дмитрий Исламов, которого собеседник издания охарактеризовал как «лояльную кандидатуру, устраивающую практически всех».

Дмитрий Исламов с 2006 года работал начальником управления программ и инвестиционной политики кемеровской администрации, в 2008 стал заместителем Тулеева по экономике и региональному развитию. С 2016 года — депутатм Госдумы, заместитель председателя комитета по энергетике.

Напомним, что 5 июля СМИ сообщили о том, что глава Кузбасса Тулеев находится в сознании, врачи оценивают его состояние как стабильное.