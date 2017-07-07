Томские учёные создали 3D-модели человеческого сердца для тренировки

Томские учёные создали с помощью 3D-печати человеческое сердце, которое будет служить тренажёром для кардиохирургов, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Томские учёные печатают на 3D-принтере модели человеческих сердец на основе изображений, полученных с помощью томографии медиками НИИ кардиологии. Имея в руках осязаемую модель сердца, кардиохирурги могут подробнее изучить дефекты органа и выбрать подходящие способы лечения.

«Эта совместная работа очень актуальна для наших кардиохирургов, в особенности для тех, кто занимается коррекцией и лечением такой сложной патологии, как врождённый порок сердца. Те методы визуализации, которые мы используем для диагностики сейчас, с одной стороны, дают много информации, с другой — не позволяют заглянуть внутрь сердца, чтобы получить полное понимание процесса. Используя 3D-модели, мы можем для этого сердца фактически сделать симуляцию операции, — рассказал заместитель директора НИИ кардиологии, руководитель отделения неотложной кардиологии Вячеслав Рябов. — Более того, с помощью модели мы можем уточнить диагноз, спланировать оперативное лечение, получить новые факты, которые мы не узнаем из обследования».

3D-сердце учёные печатают из пластика.

Модель формируется на компьютере по результатам томографии, после чего проходит длительную обработку. Работа с момента получения снимков до создания готовой к печати модели занимает около суток.

«Мы получаем послойную томографию, которую превращаем в объёмную 3D-модель. Но эта модель получается довольно грубой — содержит много дефектов, для печати в исходном виде она не подходит. Вручную мы отделяем изображение сердца от других внутренних органов, сосудов и костей. Далее с помощью фильтров сглаживаем полученное изображение, вручную прорисовываем тонкие сердечные стенки. Обработка изображения проводится не только снаружи, но и внутри, — рассказал инженер научно-образовательного центра „Современные производственные технологии“, аспирант Института физики высоких технологий Юрий Донцов. — Все внутренние пустоты в 3D-модели также воспроизведены, поэтому в напечатанном виде можно увидеть не только внешнее, но и внутреннее устройство сердца».

С помощью 3D-печати учёные ТПУ могут получать различную степень детализации сердца. Например, если операция планируется на каком-то конкретном участке, его можно напечатать более детально. Менее детализированные модели печатаются быстрее. Учёные планируют печатать 3D-модели не только из пластика, но и из резины. Это позволит медикам провести на модели пробную операцию.

Напомним, что в январе 2017 года новосибирские учёные создали лекарство от аритмии на основе самого сильного в мире яда.