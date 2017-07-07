 

Удачливый охотник на косулю прострелил себе ягодицу в Забайкальском крае

 7 июля, 19:09
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Удачливый охотник на косулю прострелил себе ягодицу в Забайкальском крае
фото с сайта globallookpress.com

Двое браконьеров в Забайкальском крае подстрелили косулю, затем один из них получил ранение в ягодицу, узнал корреспондент Сиб.фм 7 июля из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края.

Двое браконьеров в Забайкалье отправились охотиться на косулю, в результате один из них был ранен и госпитализирован, полиция провела дознание, дознаватель МО МВД России «Могочинский» по указанию прокурора возбудил в отношении фигурантов уголовное дело.

10 июня 2017 года в одно из медицинских учреждений Могочинского района Забайкальского края был доставлен 64-летний житель Амурской области с огнестрельным пулевым ранением левой ягодичной области, с открытым оскольчатым переломом бедренной кости. По этому факту полиция провела дознание.

Полицейские выяснили, что пострадавшим является рабочим одной из местных строительных компаний. Мужчина вместе со своим знакомым из села Таптугары отправился на незаконную охоту на микроавтобусе.

Увидев вышедшую к дороге косулю, один мужчин выстрелил из салона микроавтобуса из охотничьего карабина и убил животное. Браконьеры погрузили косулю в салон автомобиля.

«Туда же обрадованные удачной охотой охотники положили охотничий карабин, забыв его разрядить и поставить на предохранитель. Когда они стали занимать свои места в автомобиле, неожиданно, по их словам, прозвучал выстрел и пуля попала в пострадавшего. Выгрузив косулю из автомобиля, горе-охотники поспешили в больницу за оказанием помощи раненому», говорится в сообщении.

В отношении обоих охотников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительном сговору»). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что 3 мая браконьер, убивший двух лосей в заказнике Новосибирской области, приговорён судом к исправительным работам и штрафу в 400 тысяч рублей.

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