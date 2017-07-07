Выпускники ТГУ будут работать на раскопках в Индонезии

Томский госуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве с индонезийским университетом: вскоре будут возможны академический обмен и трудоустройство выпускников на разработках месторождений полезных ископаемых в Индонезии, узнал 7 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТГУ.

Делегация из индонезийского университета Паттимура приехала в Томск для заключения договора о сотрудничестве с ТГУ. В состав делегации вошёл ректор университета Мартиниус Йоханес Саптенно, преподаватели и представитель посольства.

В рамках визита иностранные гости посетили лаборатории ТГУ, познакомились с факультетами и образовательными программами университета. Гостям предстоит поездка на научно-исследовательскую станцию «Кайбасово».

Представители делегации сообщили, что в Индонезии есть потребность в молодых специалистах — выпускниках томского вуза.

«В провинции Амбон — региона, чрезвычайно богатого полезными ископаемыми, где находится университет Паттимура, — в последние годы было открыто самое крупное месторождение нефти и газа, поэтому наш президент дал поручение начать обучать специалистов для их разработки, — отметил ректор университета Паттимура Мартиниус Йоханес Саптенно. — Я уверен, что в Томске студенты смогут получить такие знания».

Ректор Томского госуниверситета поддержал эту инициативу, отметив, что между университетами ожидается сотрудничество в сфере инноваций и совместные разработки в области химии нефти, биотехнологий и новых материалов. Подписание договора стало первым шагом к началу совместной работе томского и индонезийского университетов.

Напомним, в 2017 году новосибирские учёные займутся космической медициной с коллегами из Бразилии.