 

Выпускники ТГУ будут работать на раскопках в Индонезии

 7 июля, 17:02
были упомянуты
подходящие темы
Выпускники ТГУ будут работать на раскопках в Индонезии
Фото с сайта www.tsu.ru

Томский госуниверситет подписал соглашение о сотрудничестве с индонезийским университетом: вскоре будут возможны академический обмен и трудоустройство выпускников на разработках месторождений полезных ископаемых в Индонезии, узнал 7 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ТГУ.

Делегация из индонезийского университета Паттимура приехала в Томск для заключения договора о сотрудничестве с ТГУ. В состав делегации вошёл ректор университета Мартиниус Йоханес Саптенно, преподаватели и представитель посольства.

В рамках визита иностранные гости посетили лаборатории ТГУ, познакомились с факультетами и образовательными программами университета. Гостям предстоит поездка на научно-исследовательскую станцию «Кайбасово».

Представители делегации сообщили, что в Индонезии есть потребность в молодых специалистах — выпускниках томского вуза.

«В провинции Амбон — региона, чрезвычайно богатого полезными ископаемыми, где находится университет Паттимура, — в последние годы было открыто самое крупное месторождение нефти и газа, поэтому наш президент дал поручение начать обучать специалистов для их разработки, — отметил ректор университета Паттимура Мартиниус Йоханес Саптенно. — Я уверен, что в Томске студенты смогут получить такие знания».

Ректор Томского госуниверситета поддержал эту инициативу, отметив, что между университетами ожидается сотрудничество в сфере инноваций и совместные разработки в области химии нефти, биотехнологий и новых материалов. Подписание договора стало первым шагом к началу совместной работе томского и индонезийского университетов.

Напомним, в 2017 году новосибирские учёные займутся космической медициной с коллегами из Бразилии.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 июля, 12:56 • интервью

Понаехавшие на театр

Зачем таджикским режиссёрам система Станиславского? Три студента театрального института и их преподаватели рассказали о культурных различиях и схожести.
 12 июня, 07:00 • интервью

На дне открытых дверей я пугаю абитуриентов

Декан экономического факультета НГУ — о полном штиле среди сотрудников, выбор пути во время перестройки и пессимизме по поводу образования.
 15 мая, 15:00 • интервью

Испуганный журналист способен на любую неадекватность

Виктор Юкечев рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, что считается политической деятельностью в работе некоммерческих организаций, признанных «иноагентами», и какие аргументы будут использованы в очередном судебном заседании.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
 28 июня, 16:06 • новость

Заражённый энцефалитом «весёлый молочник» с Алтая записал видеообращение из больницы

Известный в интернете как «весёлый молочник» американский фермер Джастас Уолкер, проживающий на Алтае, записал видеообращение к своим подписчикам после госпитализации в связи с укусом клеща и рассказал, что врачи обещают ему полное выздоровление от энцефалита.
присоединяйтесь!
    