Житель Красноярского края обокрал пенсионерку и купил лошадь

Молодой человек украл у пожилой женщины в Красноярском крае 200 тысяч рублей — деньги он потратил на покупку лошади с жеребёнком и мототехники, узнал 7 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

18-летний житель Канска предстанет перед судом на кражу сбережений из дома 89-летней пожилой женщины.

Полицейские по горячим следам раскрыли кражу в Канске. С заявлением о краже в отделение пришла внучка потерпевшей. Она сообщила, что к бабушке заходили незнакомцы и просили вынести стакан воды. Когда пожилая женщина выполнила их просьбу и проводила нежданных гостей, она обнаружила пропажу своих сбережений в размере 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого в течение нескольких часов по горячим следам, им оказался 18-летний местный житель. Он уже успел потратить большую часть денег — купил мототехнику и лошадь с жеребёнком. При обыске места жительства подозреваемого сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 60 тысяч рублей, лошадь с жеребёнком также были изъяты.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в июне житель алтайского села украл поросёнка ради подарка любимой.