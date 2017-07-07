 

Жители Новосибирской области инсценировали похищение несуществующего груза

 7 июля, 13:32
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Жители Новосибирской области инсценировали похищение несуществующего груза
фото с сайта globallookpress.com

Трое жителей Новосибирской области предстанут перед судом за то, что запросили страховку за несуществующий груз, узнал 7 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Трое жителей Новосибирской области заявили в полицию о похищении вымышленного груза, чтобы получить компенсацию от страховой компании.

В ходе проверки следователям стало известно, что данные граждане, создав в 2013 году юридическое лицо и изготовив подложный договор поставки металлопродукции, заключили с ООО «ЖелдорАльянс» договор перевозки из Иркутска в Новосибирск ценного груза. Этот груз якобы содержал дорогостоящий цветной металл — индий. Возможную утрату груза обвиняемые застраховали в страховой компании «Ингосстрах».

Когда «мнимый» груз был доставлен в Новосибирск, обвиняемые инсценировали его похищение со склада компании-перевозчика, используя фиктивную доверенность на получение груза.

Один из членов группировки обратился с заявлением в полицию, в результате ложного доноса было заведено уголовное дело.

«В дальнейшем преступники, получив постановление о признании их пострадавшими от преступления, которое они сами и совершили, обратились в страховую компанию и к перевозчику груза для возмещения им ущерба на общую сумму свыше 43 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

На участников преступной группировки заведены уголовные дела, они обвиняются в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью 4 статьи 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования»). Также один из фигурантов дела обвиняется в преступлении по части 3 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Материалы дела переданы в суд.

Максимальное наказание за мошенничество в сфере страхования — лишение свободы на срок 10 лет. Ложный донос наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

Напомним, в апреле госучреждение в Туве закупило для сирот 51 несуществующую квартиру.

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