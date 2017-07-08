Сторонники Алексея Навального в Новосибирске проигнорируют решение мэрии и проведут митинг

Новосибирские сторонники оппозиционера Алексея Навального, несмотря на отказ мэрии, проведут митинг 9 июля, рассказал корреспонденту Сиб.фм 8 июля руководитель регионального отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.

По словам Андрея Гладченко, новосибирские представители штаба Алексея Навального подали заявку на проведение мероприятия 23 июня, а 26 июня получили ответ о согласовании. Однако 6 июля они получили отказ.

«С нами начали вести разговоры на тему отмены митинга. В четверг мы получили документ с отказом», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Андрей Гладченко.

Гладченко связал решение властей с тем, что из штаба Алексея Навального в Новосибирске 5 июля изъяли 130 тысяч газет, которые посчитали якобы незаконными агитационными материалами.

«Митинг в поддержку Алексея Навального мы будем проводить, поскольку отказ в его согласовании подан далеко за пределами законных сроков. 9 июля в 16:00 на площади Пименова. Также мы планируем подать заявления в различные юридические инстанции после событий 5 июля, пока мы согласовываем наши требования», — рассказал Андрей Гладченко.

Напомним, что в июле 2017 года полицейские изъяли часть тиража газеты в штабе оппозиционера Навального в Новосибирске. В тот же день полиция искала бомбу в этом помещении. После этого сторонники оппозиционера сообщили о намерении подать в суд на полицейских, которые сломали дверь в штабе, когда искали бомбу.