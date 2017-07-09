 

Митинг перед ГПНТБ несанкционированный — мэрия Новосибирска

 9 июля, 16:30
были упомянуты
подходящие темы
Митинг перед ГПНТБ несанкционированный &mdash; мэрия Новосибирска
Фото Григория Крониха

Несколько десятков человек собрались на площади Пименова перед ГПНТБ с требованием возврата тиража, изъятого из штаба Алексея Навального в Новосибирске — представитель мэрии объявил митинг несанкционированным, передаёт 9 июля корреспондент Сиб.фм с места событий.

Митинг на площади Пименова должен был начаться в 16:00. Сергей Полянский, представитель мэрии Новосибирска, объявил, что митинг перед зданием ГПНТБ — несанкционированный, и дал указание полиции действовать в соответствии с законом.

Как сообщил представитель Новосибирского отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко, заявку на проведение мероприятия организаторы подавали ещё 23 июня, и 26 июня им согласовали агитационную кампанию с участием 10 человек. Однако 6 июля оппозиционеры опять получили повторный ответ от властей, на этот раз с отказом.

«Ситуация несколько изменилась. Изначально мы заявляли агитационную кампанию в пользу Алексея Навального, но сегодня будем говорить о захвате штаба Навального и его последствиях», — рассказал перед началом мероприятия Андрей Гладченко.

Вместо митинга участники собрались у фонтана перед ГПНТБ для общения с прессой и между собой. Так как участникам запретили разворачивать и держать плакаты в руках, их расстелили прямо на асфальте. Глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко раздавал всем участникам несостоявшегося митинга жёлтые шарики с уточками.

Среди участников был человек с пустым плакатом, он держал над головой пустой лист бумаги формата А4.

«Я отношусь к людям, которые разделяют их (Штаба Навального — Сиб.фм) позицию. И видя, как полиция попирает принципы административных процедур, я решил присоединиться к процессу», — рассказал молодой человек с пустым плакатом.

Настрой у участников акции был несерьёзный: на камеру во время прямой трансляции они говорили, что устроили гуляния в честь Дня семьи, любви и верности, называли плакаты, расстеленные на асфальте, «ковром Навального».

Сотрудники полиции изъяли часть плакатов, остальные плакаты участники митинга придавили собой, рассевшись на них. Сидящие на земле молодые люди принялись зачитывать вслух статьи Конституции РФ, где говорится о свободе собраний.

Напомним, 8 июля сторонники Алексея Навального в Новосибирске сообщили, что проигнорируют решение мэрии и проведут митинг.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 июня, 15:04 • интервью

Не расстреливают — нормально всё!

Сергей Шнуров о том, какое литературное произведение в России считает самым философским, несмотря на то, что в стране неуместно философствовать.
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.

Отмена вместо отставки

 21 апреля, 11:15 • колонка
Сергей Козлов
Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 26 июня, 13:43 • новость

Аномально жаркая погода вернётся в Новосибирск

Синоптики объявили штормовое предупреждение — аномально жаркая погода продержится на территории юго-востока Западной Сибири до 30 июня.
 27 июня, 12:03 • новость

Алтайский клещ заразил «весёлого молочника» Джастаса Уолкера энцефалитом

Проживающий на Алтае американский фермер Джастас Уолкер, прославившийся в интернете как «весёлый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
присоединяйтесь!
    