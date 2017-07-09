Несколько десятков человек собрались на площади Пименова перед ГПНТБ с требованием возврата тиража, изъятого из штаба Алексея Навального в Новосибирске — представитель мэрии объявил митинг несанкционированным, передаёт 9 июля корреспондент Сиб.фм с места событий.

Митинг на площади Пименова должен был начаться в 16:00. Сергей Полянский, представитель мэрии Новосибирска, объявил, что митинг перед зданием ГПНТБ — несанкционированный, и дал указание полиции действовать в соответствии с законом.

Как сообщил представитель Новосибирского отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко, заявку на проведение мероприятия организаторы подавали ещё 23 июня, и 26 июня им согласовали агитационную кампанию с участием 10 человек. Однако 6 июля оппозиционеры опять получили повторный ответ от властей, на этот раз с отказом.

«Ситуация несколько изменилась. Изначально мы заявляли агитационную кампанию в пользу Алексея Навального, но сегодня будем говорить о захвате штаба Навального и его последствиях», — рассказал перед началом мероприятия Андрей Гладченко.

Вместо митинга участники собрались у фонтана перед ГПНТБ для общения с прессой и между собой. Так как участникам запретили разворачивать и держать плакаты в руках, их расстелили прямо на асфальте. Глава штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко раздавал всем участникам несостоявшегося митинга жёлтые шарики с уточками.

Среди участников был человек с пустым плакатом, он держал над головой пустой лист бумаги формата А4.

«Я отношусь к людям, которые разделяют их (Штаба Навального — Сиб.фм) позицию. И видя, как полиция попирает принципы административных процедур, я решил присоединиться к процессу», — рассказал молодой человек с пустым плакатом.

Настрой у участников акции был несерьёзный: на камеру во время прямой трансляции они говорили, что устроили гуляния в честь Дня семьи, любви и верности, называли плакаты, расстеленные на асфальте, «ковром Навального».

Сотрудники полиции изъяли часть плакатов, остальные плакаты участники митинга придавили собой, рассевшись на них. Сидящие на земле молодые люди принялись зачитывать вслух статьи Конституции РФ, где говорится о свободе собраний.

Напомним, 8 июля сторонники Алексея Навального в Новосибирске сообщили, что проигнорируют решение мэрии и проведут митинг.