Новосибирский режиссёр снимет фильм о человеке с пробитой грудью

Третий по счёту фильм о новосибирских спасателях снимет режиссёр Виктор Петришин, на этот раз события развернутся вокруг происшествия на дороге, в результате которого металлическая труба пригвоздила водителя к сиденью, узнал 9 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

В Новосибирске снимают третий фильм о работе спасателей под рабочим названием «Настоящий герой 3».

В субботу, 8 июля, прошёл первый съёмочный день. Над картиной работает кинокомпания «НовосибФильм» совместно с Муниципальной аварийно-спасательной службой «Витязь» и МЧС России по Новосибирской области.

В центре событий оказался водитель ВАЗа, опасно заблокированный в собственном автомобиле. На фотографиях со съёмочной площадки отчётливо видно, что лобовое стекло автомобиля пробито железной трубой в том месте, где сидел водитель.

Некоторые жители города, проезжавшие мимо места съёмок, поверили в реальность происходящего.

«Вы бы хоть таблички ставили, что это съёмки фильма, а то когда проезжали мимо, мои пассажиры белеть начали», — прокомментировал сообщение в группе спасателей один из подписчиков.

Однако жители Новосибирска действительно могли стать свидетелями этой трагедии ранее. В сообщении о съёмках фильма говорится, что картина основана на реальных событиях.

В 2016 году этот же режиссёр снял картину «Настоящий герой 2» о сыне чиновника, по чьей вине едва не утонул ребёнок.

Напомним, в начале июля новосибирские спасатели отговорили пенсионерку прыгать со второго этажа.