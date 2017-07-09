 

Первый фильм о стрит-арте «В открытую» показали в Новосибирске

 9 июля, 08:00
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Первый фильм о стрит-арте «В открытую» показали в Новосибирске
Часть работ на фестивале Okrasheno! Фото Натальи Богдановой

Автор документального фильма о стрит-арте Никита Nomerz рассказал о локальном духе граффити в Новосибирске, Красноярске и Иркутске, фильм появится осенью на YouTube, узнал 8 июля корреспондент Сиб.фм от организаторов фестиваля стрит-арта Okrasheno!

Известный художник Никита Nomerz привёз первый документальный фильм о стрит-арте в России в Новосибирск. Более 80 зрителей посмотрели «В открытую» на площадке «Арт Ель» в рамках фестиваля стрит-арта Okrasheno! 8 июля.

Фильм объединил интервью более 60 российских райтеров и уличных художников из разных городов России. Автор проекта Никита Nomerz проводил съёмки с 2011 года на свои средства, часть городов он посетил благодаря участию в фестивалях стрит-арта.

«Новосибирск — очень прокачанный в граффити город, это эпицентр культуры. Красноярск очень развит в плане количества художников, но в каждом городе Сибири есть интересные авторы — в каждом городе что-то своё, уникальное. Оказалось, что здесь легче найти партнёров, чем в Нижнем Новгороде», — рассказал Сиб.фм режиссёр «В открытую» Никита Nomerz.

«Новосибирск чем-то напоминает Екатеринбург, они пропитаны хип-хоп-граффити и стрит-артом» — поделился Никита Nomerz.

В Нижнем Новгороде художники вдохновляются духом локусов — наследием русского деревянного зодчества и заброшенными зданиями, пытаясь вписать свои работы в атмосферу места.

В некоторых городах любят рисовать граффити на дереве, предпочитая стенам более удобную фактуру. В Санкт-Петербурге это целая институция — уникальный проект Музея стрит-арта. Герои фильма «В открытую» отметили, что фестивали стали путём для признания и легитимизации граффити в российском обществе, но сама культура давно отошла от хип-хопа и брейк-данса как отдельная ветвь.

Афтерпати фестиваля пройдёт 9 июля в 18:00 в баре The Rooks по адресу улица Коммунистическая, 45.

Напомним, уличные художники из России, Германии и Казахстана превратят промзону в центре Новосибирска в арт-квартал. Трёхдневный фестиваль граффити и стрит-арта Okrasheno! пройдёт с 7 по 9 июля на задворках здания по адресу улица Фрунзе,5.

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