 

Волк схватил ребёнка в алтайском зоопарке

 9 июля, 15:04
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Волк схватил ребёнка в алтайском зоопарке
Фото с сайта globallookpress.com

Мальчик просунул руки в клетку к волку в барнаульском зоопарке, животное ухватило ребёнка зубами, узнал 9 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Алтайскому краю.

Трёхлетний ребёнок смог просунуть руки в клетку с хищником, находясь на территории зоопарка «Лесная сказка» в Барнауле.

Инцидент произошёл в субботу, 8 июля, около 15:00. Отец с трёхлетним сыном отдыхали в барнаульском зоологическом парке. У клетки с волками мальчик просунул руки сквозь прутья, животное схватило его зубами. Мальчика госпитализировали в медучреждение с рваными ранами рук и ушной раковины.

Сотрудники следственного комитета проверяют зоопарк «Лесная сказка» после инцидента у клетки с волком. В отношении руководства зоопарка СК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

«В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, осуществляются допросы сотрудников зоопарка, свидетелей произошедшего, изымается необходимая документация», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в конце июня новосибирский зоопарк установил стеклянные ограждения в вольерах белых медведей.

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