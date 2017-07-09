Забайкальские пожарные остановили огонь в 500 метрах от села Тупик

Лесной пожар остановился в 500 метрах от села в Забайкальском крае, с огнём боролись специалисты Авиалесохраны с помощью искусственных дождей и технологии отжига, узнал 9 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Федеральной Авиалесоохраны.

Отжиг и искусственно вызванные дожди помогли остановить лесной пожар на подходе к населённому пункту в Забайкальском крае.

Село Тупик с населением порядка тысячи человек находилось под угрозой огня, который быстро перемещался в Тунгиро-Олекминском районе Забайкальского края. Для спасения села на помощь парашютистам-десантникам региональной базы авиационной охраны лесов были переброшены парашютисты-десантники федерального ведомства.

Парашютисты-десантники создали так называемую минерализованную полосу шириной 15 километров, то есть очистили землю от горючих лесных материалов и перекопали до минерального слоя почвы. От оголённого участка земли сотрудники авиационной охраны лесов провели встречный отжиг леса по направлению к пожару. Кроме того, специалисты Федеральной Авиалесоохраны вызвали искусственный дождь, обстреляв облака с борта самолёта АН-26 пиропатронами с йодистым серебром.

9 июля в районе действия пожара продолжает идти дождь, это значительно облегчает парашютистам-десантникам завершение работы по борьбе с огнём.

Напомним, 2 июля во всех православных храмах Забайкальского края прошли молебны о начале дождей и о прекращении лесных пожаров.