 

Новосибирская S7 стала одной из пяти российских компаний с лучшей репутацией

 10 июля, 18:39
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Новосибирская S7 стала одной из пяти российских компаний с лучшей репутацией
Фото с сайта blogspot.ru

Авиакомпания из Новосибирска S7 Airlines вошла в пятёрку российских компаний с лучшей репутацией в 2017 году, рейтинг составили Reputation Institute и консалтинговая компания EmCo, узнал корреспондент Сиб.фм 10 июля из сообщения пресс-службы авиакомпании.

Новосибирская авиакомпания S7 вошла в пятёрку компаний с наилучшей репутацией. А также заняла четвёртое место среди российских компаний — наиболее привлекательных работодателей.

Исследование корпоративной репутации в России проводилось Reputation Institute и российской консалтинговой компанией EmCo на основе опросов жителей страны. Авторы исследования рассмотрели репутацию как эмоциональную связь потребителя с брендом, демонстрирующую, что потребитель готов приобретать и рекомендовать услугу. В то время, как финансовое сообщество заинтересовано в инвестициях в этот бизнес, СМИ благоприятно отзываются о компании, а сотрудники поддерживают её стратегию.

Каждой компании по результатам опроса присваивалось от 1 до 100 баллов. S7 набрала 73,8 балла.

Напомним, что в июне 2017 года сибирская авиакомпания S7 Airlines вошла в топ-100 лучших авиакомпаний мира в ежегодном международном рейтинге Skytrax и заняла третье место среди ведущих авиакомпаний Восточной Европы.

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