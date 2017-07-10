Новосибирские общественники выступили против супрематизма на стенах жилых домов

Новосибирские общественники потребовали от мэрии города устранения «супрематизма» на фасадах жилых домов города, узнал корреспондент Сиб.фм 10 июля из сообщения общественной организации «Гражданский патруль».

Активисты направили в совет депутатов Новосибирска запрос с требованием дать официальное толкование нормы благоустройства города, которой регламентирована обязанность содержания фасадов зданий управляющими компаниями. Активисты обратились к депутатам после того, как на фасаде жилого дома управляющая компания закрасила надпись краской белого цвета. По мнению организации, закрашивание надписей краской не в тон здания уродует его.

По сообщению организации, в комитете муниципальной жилищной инспекции им сообщили, что закрашивание надписей в тон зданий не регламентировано правилами.

«Хорошо, что надписи закрашивают, плохо, что на месте этих надписей образуются грязные пятна, ещё больше уродующие фасады домов. Все наши попытки обратить внимание муниципальной жилищной инспекции на подобную порочную практику натолкнулись на подчёркнутый формализм чиновников: в правилах благоустройства не сказано, что надписи должны закрашиваться краской того же цвета, что и сам фасад дома. Ну, вот зачем вам вообще правила благоустройства и такая вещь, как паспорт фасада, если вы даёте такие чудные ответы? Нет, такой супрематизм нам не нужен», — сообщил руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Новосибирский художник Вячеслав Мизин считает, что такой способ закрашивания надписей на фасадах домов можно считать уличным искусством.

«Вот этот геометриз — закрашивание предыдущих граффити и надписей — давным-давно узаконен в структуре уличного искусства. Эти закрашивания называются на языке стрит-артистов баффами. Ребята давно признали, что даже труд комунальщиков — это уличное искусство, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Вячеслав Мизин. — Молодцы общественники за то, что обратили внимание на такой вид уличного искусства».

Напомним, что в феврале 2017 года уличные художники разрисовали Омск граффити на тему домашнего насилия.