Новосибирский суд дал поджигателю семьи 24 года лишения свободы

Житель Новосибирска признан виновным в поджоге супруги, тёщи и трёхлетней дочери и будет отбывать 24 года в колонии строгого режима, узнал 10 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

Новосибирский областной суд признал 41-летнего Юрия Касимова виновным в убийстве жены и тёщи и покушении на убийство своей малолетней дочери.

Следствием установлено, что в ноябре 2016 года Касимов из-за ссоры, возникшей между ним, его супругой и тёщей, облил бензином находившиеся вещи в доме и поджёг их. В этот момент фигурант дела находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена погибла в огне сразу, мать женщины скончалась в больнице через два дня, а трёхлетняя дочь подсудимого, которая тоже находилась в доме, выжила благодаря своевременной помощи врачей. Дом, принадлежавший тёще Касимова, был уничтожен огнём дотла.

Свою вину Касимов не признал ни во время расследования, ни в суде. На допросе он сказал, что облил бензином только себя, а из-за чего загорелся дом, ему не известно. Когда одетые на нём вещи вспыхнули, он выбежал на улицу и потушил их снегом.

Суд признал Касимова виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом»), частью 3 статьи 30, пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, не доведённое до конца по не зависящим от указанного лица обстоятельствам»), частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога»).

Новосибирский областной суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок в 24 года с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок в два года.

Напомним, в конце июня житель Алтая арестован за поджог молодой супруги.