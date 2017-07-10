Полицейские нашли пропавших в Красноярском крае брата и сестру

В Красноярском крае полицейские нашли брата и сестру, которые пропали 8 июля — дети ушли в гости в соседнее общежитие, узнал корреспондент Сиб.фм 10 июля из сообщения регионального управления МВД.

В городе Шарыпове Красноярского края 14-летняя девочка и её пятилетний брат ушли из дома на прогулку и пропали 8 июля.

Сотрудники полиции обнаружили детей 10 июля в общежитии у знакомых и доставили их в отделение по делам несовершеннолетних.

В сообщении отмечается, что девочка уже уходила из дома, но родители об этом не заявляли, потому что она возвращалась самостоятельно.

Полицейские решают вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и проводят профилактические беседы. Семья, в которой воспитывались дети, на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла.

Напомним, что в июле 2017 года 22-летняя женщина и её двухлетний сын ушли из дома в Маслянинском районе Новосибирской области и пропали.