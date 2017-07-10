 

Ребёнок в Кемерове выпал из окна девятого этажа и остался жив

 10 июля, 16:53
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Ребёнок в Кемерове выпал из окна девятого этажа и остался жив
Фото с сайта rocmedicina.ru

Кемеровские следователи проводят проверку после падения из окна девятого этажа трёхлетнего мальчика — кусты под окном и москитная сетка смягчили падение, поэтому ребёнок остался жив, узнал корреспондент Сиб.фм 10 июля из сообщения регионального управления следственного комитета.

По данным ведомства, в одну из больниц города Кемерова был госпитализирован трёхлетний мальчик с травмами, характерными для падения с высоты.

По данным ведомства, 9 июля 2017 года около 16:00 прохожие обнаружили рядом с жилым домом лежащего на земле мальчика. Они вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.Ребёнка госпитализировали с переломами различной степени тяжести.

По предварительной информации, мальчик был дома с бабушкой и старшей сестрой. Ребёнок закрыл дверь комнаты изнутри на защёлку, забрался на окно и оперся на москитную сетку, которая не выдержала — он выпал из окна девятого этажа.

«По оценке следователя, москитная сетка смягчила удар, а также то, что малыш упал на кусты», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку.

Напомним, что в июне 2017 года семилетняя девочка выпала из окна в детском лагере Новосибирской области.

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