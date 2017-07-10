 

Синоптики рассказали о неустойчивой погоде во время рабочей недели в Новосибирске

 10 июля, 13:56
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Синоптики рассказали о неустойчивой погоде во время рабочей недели в Новосибирске
Фото Марии Тищенко

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром; в конце недели будет резкое похолодание, рассказал корреспонденту Сиб.фм 10 июля пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптик рассказал о движении холодных атмосферных фронтов, которые принесут в Новосибирскую область дожди, грозы и порывистый ветер.

«Мы предполагаемым, что погода будет определяться движением циклонических систем и атмосферных фронтов, в основном холодных, поэтому погода предполагается неустойчивой в ближайшие трое суток. Ожидаются частые осадки с грозовыми дождями и порывистыми ветрами от 15 до 17 метров в секунду», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин.

Температурный фон ожидается ниже нормы. В конце недели синоптики ожидают похолодание.

«Ночью температура будет от +9 °С до +15 °С. Днём — от +20 °С до +27 °С. 13 июля она может понизиться до +5 °С ночью и от +15 °С до +21 °С — днём», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, синоптики ожидают, что июль в Новосибирской области будет тёплым и в меру дождливым, количество осадков за месяц ожидается от 49 до 79 миллиметров.

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