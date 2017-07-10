 

Томские вузы вошли в поисковый рейтинг Яндекса

 10 июля, 18:14
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Томские вузы вошли в поисковый рейтинг Яндекса
Фото с сайта globallookpress.com

Шесть томских университетов вошли в рейтинг поисковой популярности вузов Яндекса, узнал 10 июля корреспондент Сиб.фм из исследования аналитиков Яндекса.

Аналитики Яндекса составили рейтинг вузов с наибольшей поисковой популярностью, в него попали шесть томских вузов.

Наиболее популярным вузом из Томска стал Национальный исследовательский Томский государственный университет — он занял 34-е место. Вторым по популярности стал Национальный исследовательский Томский политехнический университет, оказавшийся на 46-м месте. 115-е место занял Сибирский государственный медицинский университет, также находящийся в Томске.

Кроме того, в рейтинг вошли педагогический, архитектурно-строительный и университет систем управления и радиоэлектроники.

Пользователи из Томска чаще всего ищут свои учебные заведения. Среди иногородних университетов в поисковых запросах жителей Томска лидирует МГУ. На втором месте Новосибирский государственный аграрный университет. Замыкает тройку московская РАНХиГС — у неё есть филиал в Томске.

На томские вузы приходится больше 2 % всех поисковых запросов про российские университеты.

Напомним, в конце июня аналитики Яндекса подсчитали, что подарки и стикеры в соцсетях стали обходиться дороже жителям Сибири на 70 %.

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