Томские вузы вошли в поисковый рейтинг Яндекса

Шесть томских университетов вошли в рейтинг поисковой популярности вузов Яндекса, узнал 10 июля корреспондент Сиб.фм из исследования аналитиков Яндекса.

Аналитики Яндекса составили рейтинг вузов с наибольшей поисковой популярностью, в него попали шесть томских вузов.

Наиболее популярным вузом из Томска стал Национальный исследовательский Томский государственный университет — он занял 34-е место. Вторым по популярности стал Национальный исследовательский Томский политехнический университет, оказавшийся на 46-м месте. 115-е место занял Сибирский государственный медицинский университет, также находящийся в Томске.

Кроме того, в рейтинг вошли педагогический, архитектурно-строительный и университет систем управления и радиоэлектроники.

Пользователи из Томска чаще всего ищут свои учебные заведения. Среди иногородних университетов в поисковых запросах жителей Томска лидирует МГУ. На втором месте Новосибирский государственный аграрный университет. Замыкает тройку московская РАНХиГС — у неё есть филиал в Томске.

На томские вузы приходится больше 2 % всех поисковых запросов про российские университеты.

Напомним, в конце июня аналитики Яндекса подсчитали, что подарки и стикеры в соцсетях стали обходиться дороже жителям Сибири на 70 %.