Ударивший полицейского в новосибирском Толмачёве пассажир предстанет перед судом

Новосибирский суд рассмотрит дело в отношении жителя Новосибирска — он был пьян, оскорбил контролёра и ударил полицейского в Толмачёве, узнал корреспондент Сиб.фм 10 июля из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По версии прокуратуры, 31 мая 2017 года мужчина собирался отправиться в путешествие с семьёй в Анталию. Он был пьян и потребовал пройти паспортный контроль в терминале международных авиалиний аэропорта вне очереди.

«Не добившись желаемого результата, он начал вести себя агрессивно, оскорбил грубой нецензурной бранью контролёра Пограничного управления ФСБ России, отказывался покидать кабину паспортного контроля, пытался пройти к зоне вылета, оказал сопротивление сотрудникам транспортной полиции, а затем нанёс инспектору по досмотру Линейного отдела МВД несколько ударов кулаком», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Максимальное наказание по этим статьям — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре 2015 года житель Новосибирска, устроивший скандал в Толмачёве, получил один год колонии.