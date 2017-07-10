 

Волонтёр штаба Навального в Новосибирске вышел пообедать и был задержан полицией

 10 июля, 16:35
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Волонтёр штаба Навального в Новосибирске вышел пообедать и был задержан полицией
Фото Григория Крониха для Сиб.фм

Новосибирская полиция задержала волонтёра штаба оппозиционера Навального Антона Картавина во время обеденного перерыва, когда он вышел на улицу; ему инкриминируют проведение несанкционированного мероприятия путём расстилания баннера у ГПНТБ 9 июля, рассказал корреспонденту Сиб.фм 10 июля руководитель штаба Сергей Бойко.

Новосибирские полицейские задержали активиста Антона Картавина 10 июля в обеденный перерыв, когда он вышел из офиса на улицу в 13:00.

Ранее сообщалось, что 9 июля на площади Пименова перед ГПНТБ прошло несанкционированное, по мнению представителя мэрии Сергея Полянского, мероприятие. В ходе него участники расстелили баннер, а когда полицейские попытались его забрать, то расселись на нём и стали читать Конституцию РФ.

По мнению руководителя новосибирского отделения «Партии Прогресса» Андрея Гладченко, это мероприятие было законным, поскольку оно было согласовано мэрией Новосибирска, а отказ в его проведении пришёл 7 июля во второй половине дня, когда опротестовать его уже было невозможно.

«Антона Картавина задержали трое сотрудников центра „Э“. Они доставили его в полицию, составили протокол по административной статье 20.2 — это организация несанкционированного мероприятия, — рассказал Бойко. — Ему вменяется организация несанкционированного мероприятия путём расстилания на асфальте баннера, на который люди потом сели».

Бойко отметил, что Картавин не был заявителем и организатором мероприятия 9 июля на площади Пименова.

«Дело передаётся в Октябрьский суд, заседание состоится сегодня, но времени мы пока не знаем, — сказал Бойко. — Антона из РОВД повезут прямо в суд».

Сергей Бойко добавил, что Картавин не скрывался от полиции, ему не присылали повестку, а сразу задержали на улице.

Напомню, что 26 марта сторонники оппозиционного политика Алексея Навального через суд добились проведения митинга против коррупции в Новосибирске.

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