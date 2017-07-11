Читинский эксгибиционист пойдёт под суд за появление перед несовершеннолетними

Житель Читы предстанет перед судом за то, что обнажился на глазах у детей — врач-сексолог диагностировал у мужчины эксгибиционизм, узнал 11 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края.

Суд рассмотрит дело читинского эксгибициониста, пойманного на месте преступления. Житель Читы обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

По версии следствия, в ноябре 2016 года и апреле 2017 года обвиняемый появлялся в обнажённом виде на глазах малолетних девочек. Сначала он привлекал внимание детей, гулявших без сопровождения взрослых, а затем оголялся перед ними ниже пояса.

Одна из пострадавших сообщила родителям об увиденном, а они обратились в отделение полиции. Участковый задержал мужчину на месте преступления. Задержанный сознался и раскаялся в совершении преступлений.

«Согласно заключению эксперта-сексолога, у гражданина выявлены признаки расстройства сексуального предпочтения в виде эксгибиционизма, однако это не освобождает его от уголовной ответственности за содеянное», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Материалы дела переданы в суд, максимальное наказание предусмотренное частью 1 статьи 135, — лишение свободы на срок до трёх лет.

Напомним, в конце июня Интерпол помог найти обвиняемого в изготовлении детской порнографии благотворителя из Братска.