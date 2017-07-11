 

Иркутские дачники нашли близ домов человеческие конечности

 11 июля, 18:09
подходящие темы
Иркутские дачники нашли близ домов человеческие конечности
фото с сайта globallookpress.com

Биологические отходы складировались на полигоне вблизи дачного посёлка в Иркутской области, узнал 11 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «ТРК Братск».

В Братске местные жители обнаружили на свалке жёлтые пакеты с ампутированными конечностями.

Дачники обратились в полицию и в местные СМИ. Участковый выехал на место и установил собственника коробок — груз по ошибке на полигон доставили из Вихоревской городской больницы.

В медучреждении провели служебную проверку, по итогам которой сообщили, что биологические отходы по ошибке на свалку доставил экспедитор. Он отвёз груз на полигон, принадлежащий одному из промышленных предприятий, в то время как договор на утилизацию биологических отходов у горбольницы был заключён с ООО «Братский полигон ТБО».

Медучреждение предприняло неотложные меры по исправлению ошибки. Коробки с ампутированными конечностями были вывезены с полигона и уничтожены в соответствии с порядком сбора и утилизации биоотходов. А к сотруднику, виновному в случившемся, применили меры дисциплинарного взыскания.

Напомним, в конце июня человеческие ноги нашли отдыхающие на новосибирском пляже.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорождённых.
 24.10.2016, 07:00 • статья

Выживающие вопреки

В Новосибирске официально заработала новая площадка для приёма ВИЧ-позитивных пациентов. Корреспондент Сиб.фм накануне открытия нового отделения поговорила с больными и пыталась понять, насколько все плохо.
 12.09.2016, 15:00 • интервью

Сердечная недостаточность

Отказ в оказании медицинской помощи больному в России считается уголовным преступлением, но никакого наказания за отказ сохранить органы погибших пациентов для пересадки не предусмотрено. Корреспондент Сиб.фм поговорила с хирургом Александром Чернявским о том, кто мешает развитию трансплантологии, откуда берутся страшилки о врачах-потрошителях и как изменить отношение общества к пересадке органов.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
 28 июня, 16:06 • новость

Заражённый энцефалитом «весёлый молочник» с Алтая записал видеообращение из больницы

Известный в интернете как «весёлый молочник» американский фермер Джастас Уолкер, проживающий на Алтае, записал видеообращение к своим подписчикам после госпитализации в связи с укусом клеща и рассказал, что врачи обещают ему полное выздоровление от энцефалита.
 29 июня, 16:09 • новость

Начало июля будет отмечено похолоданием и градом в Новосибирской области

В Новосибирскую область придёт похолодание, синоптики не исключают выпадения обильных осадков с градом.
присоединяйтесь!
    