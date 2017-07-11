Иркутские дачники нашли близ домов человеческие конечности

Биологические отходы складировались на полигоне вблизи дачного посёлка в Иркутской области, узнал 11 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «ТРК Братск».

В Братске местные жители обнаружили на свалке жёлтые пакеты с ампутированными конечностями.

Дачники обратились в полицию и в местные СМИ. Участковый выехал на место и установил собственника коробок — груз по ошибке на полигон доставили из Вихоревской городской больницы.

В медучреждении провели служебную проверку, по итогам которой сообщили, что биологические отходы по ошибке на свалку доставил экспедитор. Он отвёз груз на полигон, принадлежащий одному из промышленных предприятий, в то время как договор на утилизацию биологических отходов у горбольницы был заключён с ООО «Братский полигон ТБО».

Медучреждение предприняло неотложные меры по исправлению ошибки. Коробки с ампутированными конечностями были вывезены с полигона и уничтожены в соответствии с порядком сбора и утилизации биоотходов. А к сотруднику, виновному в случившемся, применили меры дисциплинарного взыскания.

Напомним, в конце июня человеческие ноги нашли отдыхающие на новосибирском пляже.