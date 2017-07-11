Наркоторговец из Кузбасса пытался переложить вину на брата-близнеца

Рудничный районный суд города Кемерово приговорил к 4,5 года лишения свободы наркоторговца, который пытался избежать наказания, переложив вину на брата-близнеца, узнал корреспондент Сиб.фм 11 июля из сообщения информационного агенства РИА Новости.

Суд в Кемерове вынес приговор местному жителю, который продавал наркотики и хотел переложить вину на брата-близнеца. По сообщению агентства, сотрудники полиции задержали с поличным 32-летнего жителя города Кемерово, подозреваемого в сбыте синтетических наркотических средств. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

«В ходе следствия вскрылись другие факты распространения им наркотиков. Подозреваемый сначала признал свою вину, но затем попытался уйти от ответственности и переложить её на брата-близнеца. Однако его вина была доказана», — сообщила старший помощник Кемеровского транспортного прокурора Наталья Черных.

Свидетели преступлений опознали осуждённого по дефекту глаз, который он получил в результате детской травмы. Суд назначил мужчине наказание — четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в декабре 2015 года житель Новосибирска пытался уехать в Таиланд по загранпаспорту брата-близнеца.