Новосибирский суд вынес приговор гражданам Киргизии за сбыт фальшивых денег

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор четырём гражданам Кыргызской Республики за сбыт фальшивых пятитысячных купюр, узнал корреспондент Сиб.фм 11 июля из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Жители Екатеринбурга Ильясжон Исмойилов, Абдулазиз Толибжанов, Турсунбай Ташболотов и Мухаммад Адинаев были признаны виновными по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

В суде установлено, что обвиняемые договорились хранить, перевозить по городам Западной Сибири и сбывать заведомо поддельные банковские купюры по пять тысяч рублей. Предполагалось, что, совершая относительно недорогие покупки, злоумышленники будут расплачиваться фальшивыми пятитысячными купюрами, после чего получать сдачу подлинными деньгами.

По словам пресс-службы прокуратуры НСО, с июня 2015 года Исмойилов, Толибжанов и Адинаев имели не менее 75 штук поддельных пятитысячных купюр и сбывали их в аптеках и магазинах Кургана, Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Тобольска и Тюмени. В сентябре 2015 года Исмойилов, Толибжанов, Ташболотов начали сбывать фальшивые купюры в аптеках и магазинах Чебоксаров, Тюмени, Ишима и Барабинска.

Исмойилов, Толибжанов и Ташболотов были задержаны на дороге «Иртыш» Убинского района Новосибирской области 24 сентября 2015 года. Тогда в их автомобиле была обнаружена и изъята 151 купюра по пять тысяч рублей.

Барабинский районный суд осудил обвиняемых на лишение свободы на срок от трёх до 3,5 года в зависимости от роли и степени участия каждого, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что с начала 2017 года в Забайкалье обнаружили более 40 фактов сбыта фальшивых денег.