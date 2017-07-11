 

Новосибирский суд вынес приговор гражданам Киргизии за сбыт фальшивых денег

 11 июля, 16:17
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Новосибирский суд вынес приговор гражданам Киргизии за сбыт фальшивых денег
фото с сайта globallookpress.com

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор четырём гражданам Кыргызской Республики за сбыт фальшивых пятитысячных купюр, узнал корреспондент Сиб.фм 11 июля из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Жители Екатеринбурга Ильясжон Исмойилов, Абдулазиз Толибжанов, Турсунбай Ташболотов и Мухаммад Адинаев были признаны виновными по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

В суде установлено, что обвиняемые договорились хранить, перевозить по городам Западной Сибири и сбывать заведомо поддельные банковские купюры по пять тысяч рублей. Предполагалось, что, совершая относительно недорогие покупки, злоумышленники будут расплачиваться фальшивыми пятитысячными купюрами, после чего получать сдачу подлинными деньгами.

По словам пресс-службы прокуратуры НСО, с июня 2015 года Исмойилов, Толибжанов и Адинаев имели не менее 75 штук поддельных пятитысячных купюр и сбывали их в аптеках и магазинах Кургана, Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Тобольска и Тюмени. В сентябре 2015 года Исмойилов, Толибжанов, Ташболотов начали сбывать фальшивые купюры в аптеках и магазинах Чебоксаров, Тюмени, Ишима и Барабинска.

Исмойилов, Толибжанов и Ташболотов были задержаны на дороге «Иртыш» Убинского района Новосибирской области 24 сентября 2015 года. Тогда в их автомобиле была обнаружена и изъята 151 купюра по пять тысяч рублей.

Барабинский районный суд осудил обвиняемых на лишение свободы на срок от трёх до 3,5 года в зависимости от роли и степени участия каждого, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что с начала 2017 года в Забайкалье обнаружили более 40 фактов сбыта фальшивых денег.

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