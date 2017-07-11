Путеводитель по Новосибирску появился в 2ГИС

В мобильном приложении 2ГИС появились путеводители по городам, в число которых попал Новосибирск, узнал 11 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании 2ГИС.

2ГИС выпустил путеводители по российским городам: Новосибирск, а также Красноярск и Горный Алтай попали в этот список.

Всего путеводитель охватил на данный момент 12 городов, в нём содержатся подробное описание городов, факты и цифры, достопримечательности, любопытные как для туристов, так и для жителей города.

Туристический гид предлагает пользователям экскурсионные маршруты от местных СМИ и экскурсоводов; к примеру, в Новосибирске отмечены точки для красивых инстаграмов. В расширении к приложению можно найти Академгородок, аквапарк и «стоквартирный дом». Также есть перечень сувениров, которые обычно привозят гости города из Новосибирска. Информационным партнёром проекта стал Музей Новосибирска.

В числе разделов путеводителя есть «Лучшие кафе и рестораны», «Главные музеи и театры», а также разделы «Хорошо за городом» и «Где пить в Новосибирске».

Путеводитель, как и само мобильное приложение, бесплатный и работает без подключения к интернету.

Напомним, в начале июля Горный Алтай и Марсово поле появились на картах 2ГИС.