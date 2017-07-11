 

Режим ЧС введён в городе Тайге Кемеровской области

 11 июля, 18:25
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Режим ЧС введён в городе Тайге Кемеровской области
фото с сайта globallookpress.com

Чрезвычайная комиссия ввела режим ЧС в городе Тайге в Кемеровской области из-за повышенного содержания марганца в воде, узнал корреспондент Сиб.фм 11 июля из сообщения пресс-службы правительства области.

В Тайге введён режим ЧС. В городе организован лабораторный отбор проб воды, он будет проводится ежесуточно. Специалисты отмечают, что марганец имеет природное происхождение, Росприроднадзор определяет источник загрязнения.

«В настоящий момент для приведения воды в соответствие с качеством проводится промывка фильтров и засыпка их новым сорбентом», — говорится в сообщении МЧС.

В городе созданы места, где в стационарных ёмкостях находится питьевая вода. Налажен подвоз воды людям, живущим далеко от цистерн. Все социально-значимые объекты оснащены системами фильтрации. Также в Тайгу бортом Ми-8 направлена оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС РФ, возглавляемую заместителем начальника регионального центра.

Напомним, что 4 июля 2017 года более 350 детей экстренно покинули лагерь в Кемеровской области.

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