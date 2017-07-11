Следователи подозревают жителя Иркутской области в оскорблении чувств верующих

Следователи в городе Ангарске Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в оскорблении чувств верующих после размещения постов в соцсети, узнал корреспондент Сиб.фм 11 июля из сообщения регионального следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Ангарска.

«Установлено, что в период с февраля 2016 года по июнь 2017 года нигде не работающий молодой человек, находясь по адресу своего места проживания, распространил на используемой им странице в социальной сети „ВКонтакте“ в открытом доступе материалы, содержащие информацию унизительного характера по отношению к верующим христианских конфессий», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, своими действиями молодой человек выразил явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Подозреваемый привлекался к уголовной ответствености, у него есть судимость по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Максимальное наказание по этой статье — один год лишения свободы.

Напомним, что в мае 2017 суд в Красноярске прекратил дело в отношении женщины, разместившей на странице в соцсети «ВКонтакте» изображение пасхальных яиц и кулича, которое прокуратура расценила как фаллический символ.