 

Виртуальную АТС Яндекс.Телефонию запустили в Новосибирске

 11 июля, 18:28
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Виртуальную АТС Яндекс.Телефонию запустили в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

С 11 июля Новосибирск вошёл в число 15 новых регионов, в которых Яндекс запустил сервис Телефония, узнал корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции с онлайн-трансляцией, объединяющей четыре города — Москву, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, 11 июля.

Яндекс.Телефония — это виртуальная автоматическая телефонная станция, которая помогает настроить работу с обращениями клиентов так, чтобы не пропустить ни одного звонка и сообщения. Изначально этот сервис работал только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Сейчас компания запустила его ещё в 15 регионах. В Сибири Яндекс.Телефония начинает работать в Новосибирске.

Сервис разработан в партнёрстве с компанией MightyCall, услуги связи предоставляет ЗАО «СанСим». В Москве и Санкт-Петербурге Яндекс.Телефония работает с 2016 года. Преимущественно она полезна малому и среднему бизнесу. В структуре клиентской базы в первую очередь находятся компании из следующих сфер: торговля, строительство и недвижимость, информационные технологии, услуги и красота и здоровье.

Подключить Яндекс.Телефонию могут юридические и частные лица, а также фрилансеры. Причём сделать это можно в три шага: подтвердить e-mail по СМС, выбрать номер и заполнить реквизиты. Клиент может выбрать понравившийся ему номер.

«Вместе с партнёрами нашего сервиса мы выработали такую миссию — любое обращение клиента к бизнесу должно быть обработано и услышано. Когда мы выходили на этот высококонкурентный рынок в Москве и на территории России, понимали, что в первую очередь стоит ориентироваться на малый и средний бизнес. Несмотря на то, что существуют другие каналы, телефонная коммуникация остаётся основной», — отметила руководитель Яндекс.Телефонии Лиза Алексеенко.

Иллюстрация из презентации Яндекса

Лиза Алексеенко привела в пример исследование, которое проводили коллеги из сферы колл-трекинга — CoMagic: какие каналы и устройства предпочитают клиенты российских компаний. По данным за 2016 год, 73 % — это звонки, 18 % — онлайн-заказы, 5 % — чаты и 4 % — заявки.

«Яндекс.Телефония — это сервис, который призван оптимизировать коммуникацию как внутри компании, так и компании со своими клиентами. Этот сервис доступен на нескольких платформах: в любом браузере и на мобильных платформах — iOS и Android. Мы понимали, что важно предоставить возможность принимать и обрабатывать все обращения в одном окне. Так мы даём операторам дополнительную возможность не переключаться и не терять время на смену контекста: в одном окне, кабинете Яндекс.Телефонии, можно принимать звонки, обрабатывать голосовую почту и отвечать в социальных сетях», — добавила Лиза Алексеенко.

За год работы более 9 450 компаний остались пользователями Яндекс.Телефонии. 52 % пользователей подключаются после пробного периода, который предоставляется бесплатно на 14 дней. После же компания может выбрать тариф. Сейчас пользователи распределяются таким образом: 80 % компаний выбирают тариф «Старт», 20 — «Профи».

Иллюстрация из презентации Яндекса

«Мы придерживаемся концепции step-тарификации: чем больше говоришь, тем меньше стоит одна минута. До текущего времени мы предлагали специальный плоский тариф на мобильную связь, в котором в любом из шагов исходящие на мобильные номера по всей России стоили 2 рубля. Я рада поделиться новостью, что с сегодняшнего числа мы снижаем стоимость такого трафика — стоимость одной минуты может достигать 1 рубля 40 копеек», — сообщила Лиза Алексеенко.

Напомним, что в мае 2016 года Яндекс запустил улучшенную версию собственного погодного сервиса, который с помощью новой технологии Meteum научился предсказывать погоду с точностью до улицы и кварталов.

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