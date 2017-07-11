 

Владельца красноярского дома престарелых будут судить за смерть 18 подопечных

 11 июля, 19:32
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Владельца красноярского дома престарелых будут судить за смерть 18 подопечных
фото с сайта globallookpress.com

Расследование дела по факту смерти 18 пожилых людей в красноярском пансионате «Калина Красная» закончено — прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд, узнал 11 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры по Красноярскому краю.

Напомним, в конце мая красноярские следователи обвинили директора пансионата в смерти 18 пожилых постояльцев. На тот момент было известно, что после заселения в пансионат мало кто из постояльцев в возрасте от 78 до 93 лет проживал там больше месяца. Когда пожилым людям ставилось плохо, сотрудники не вызывали скорую помощь, и постояльцы умирали.

В ходе расследования было установлено, что за постояльцами ухаживали люди, не имеющие необходимых навыков для данной деятельности; кроме того, они были приняты на работу без оформления трудовых отношений.

Дело передано в суд Емельяновского района Красноярского края. Учредитель пансиона обвиняется по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Примечательно, что на данный момент деятельность этого пансионата не приостановлена, хотя на рассмотрении Емельяновского районного суда находится исковое заявление на этот счёт.

Напомним, в середине мая красноярская студентка спроектировала лучший в России парк при доме престарелых.

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