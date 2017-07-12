20-летний парень предстанет перед судом за кражу 600 роз в Красноярском крае

Красноярские следователи направили в суд уголовное дело по факту кражи со склада цветов и оборудования на 60 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения МВД России по региону.

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию Норильска, сообщив о краже со своего склада электроинструментов, осветительных приборов и упаковок живых цветов, в которых находилось около 600 роз.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 20-летнего рецидивиста, была выявлена его причастность ещё к двум кражам.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трём преступлениям, предусмотренным статьёй 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на пять лет.

Напомним, что 28 июня сотрудники уголовного розыска в Красноярском крае задержали работника золотодобывающего предприятия, подозреваемого в краже более 400 граммов драгоценного металла.