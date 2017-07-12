Два сибирских города попали в рейтинг комфортных городов России

Новосибирск и Красноярск вошли в список комфортных городов России; «Индекс качества городской среды» подготовили Конструкторское бюро «Стрелка» и Агентства ипотечного жилищного кредитования, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения «Известий».

Красноярск обошёл Новосибирск в рейтинге десяти комфортных городов России. Он занял шестое место, набрав 141 балл. Новосибирск набрал 137 баллов и занял восьмое место.

КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населённых пунктах России — от самых малых до миллионников. Оценивались такие показатели, как: «Жильё и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство».

Баллы складывались из ряда подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.

Наиболее комфортной городскую среду признали в Москве. Столица набрала 73 % от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в списке, чьё состояние оценено как хорошее (выше 70 %).

По сообщению издания, в лидерах Москва оказалась, потому что в городе продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей.

Самую низкую позицию в рейтинге занял Волгоград.

Исследование может стать основой для федерального проекта по благоустройству.

Напомним, что Томск попал на пятое место, Новосибирск на девятой позиции в рейтинге из 38 лучших городов для жизни, выяснили в Финансовом университете при правительстве РФ на основе опросов жителей. Омск вошёл в пять самых депрессивных городов с конца рейтинга.