Экс-глава района в Красноярском крае пойдёт под суд за кражу плит со взлётной полосы

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении главы района, которого подозревают в краже плит со взлётно-посадочной полосы в Ирбейском районе Красноярского края, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения регионального управления МВД.

Следователи в Красноярском крае направили в суд дело по факту хищения плит на взлётно-посадочной полосе села Ирбейское.

В 2015 году жители Ирбейского района обратились с заявлением в полицию о том, что неизвестные разбирают взлетно-посадочную полосу на месте бывшего аэропорта.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники пытались похитить железобетонные плиты, из которых выложена взлётно-посадочная полоса аэродрома. Полицейские установили подозреваемых.

«Ими оказались бывший глава администрации Ирбейского района и один из местных предпринимателей, которые по подложным документам приобрели право на взлетно-посадочную полосу местного аэродрома», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба причиненного администрации района составила около 21 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре 2016 года пассажирский самолёт сломал шасси при взлёте в аэропорту под Красноярском.