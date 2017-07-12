 

Ещё один красноярский депутат выступил против повышения себе зарплаты в два раза

 12 июля, 16:02
подходящие темы
Ещё один красноярский депутат выступил против повышения себе зарплаты в два раза
Илья Зайцев, фото с сайта sobranie.info

Второй депутат законодательного собрания Красноярского края выступил против повышения зарплат региональным парламентариям до уровня в 200 тысяч рублей — к единственному представителю партии «Патриоты России» Сергею Серебрякову примкнул единственный независимый депутат собрания журналист Илья Зайцев, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения самого Зайцева на его странице в социальной сети Facebook.

Поправки в региональное законодательство, предусматривающие повышение зарплат краевых госслужащих и депутатов в два раза, были приняты 8 июня в последний день работы заксобрания перед парламентскими каникулами и прошли незамеченными для широкой общественности. Внимание региональных и федеральных СМИ они привлекли только через месяц. Примечательно, что поправки были поддержаны всеми голосовавшими депутатами единогласно. Первым о своём негативном отношении к поправкам заявил депутат Серебряков, который ушёл из зала до голосования. По словам Ильи Зайцева, и он не будет голосовать в поддержку корректировки бюджета, если в дефицитном бюджете края не найдётся денег на повышение зарплат депутатам.

«Закон касается заработной платы губернатора, членов правительства, депутатов, глав городов, счётной палаты, избиркома. Но! В силу эти изменения закона вступят, только если деньги на это будут заложены в бюджет края. Это прямо указано в тексте закона. Средств в бюджете на повышение сейчас нет, нет и повышения зарплат ни у кого из перечисленных. Если в ходе осенней корректировки бюджета эти деньги предложат заложить, я проголосую против», — пообещал народный избранник в сети.

Пользователи сети, в том числе коллеги Зайцева-журналисты, задаются вопросом, почему же он в первом случае голосовал за поправки.

«Как они могут быть заложены в таком бюджете вообще? При таком-то долге и дефиците? И до сих пор непонятно, почему тогда, в июне, все, и вы в том числе, голосовали за», — отмечает в комментарии к сообщению Зайцева журналистка Оксана Куделя.

Журналист Андрей Агафонов в своём комментарии, напомнил, что один голос Зайцева не сыграет никакой роли при принятии корректировки.

«С такой же телегой и Алексей Михайлович (вице-спикер Заксобрания Клешко — прим. Сиб.фм) выступал. Ну, кроме желания проголосовать против. Ему нельзя, он человек дисциплинированный. А Илье можно, он независимый депутат, так что его голос роли не играет», — написал Агафонов.

Напомним, в июне Новосибирскстат сообщил, что средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла за год на 1 147 рублей и составила 28 694 рубля.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.

И не осталось никого

 27 апреля, 12:26 • колонка
Александр Жиров
журналист
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
 29 июня, 16:09 • новость

Начало июля будет отмечено похолоданием и градом в Новосибирской области

В Новосибирскую область придёт похолодание, синоптики не исключают выпадения обильных осадков с градом.
 4 июля, 15:01 • новость

Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Новосибирской области

Штормовой ветер, гроза и дождь ожидаются в Новосибирской области — ухудшение погоды начнётся во второй половине 4 июля и продолжится 5 июля.
присоединяйтесь!
    