Ещё один красноярский депутат выступил против повышения себе зарплаты в два раза

Второй депутат законодательного собрания Красноярского края выступил против повышения зарплат региональным парламентариям до уровня в 200 тысяч рублей — к единственному представителю партии «Патриоты России» Сергею Серебрякову примкнул единственный независимый депутат собрания журналист Илья Зайцев, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения самого Зайцева на его странице в социальной сети Facebook.

Поправки в региональное законодательство, предусматривающие повышение зарплат краевых госслужащих и депутатов в два раза, были приняты 8 июня в последний день работы заксобрания перед парламентскими каникулами и прошли незамеченными для широкой общественности. Внимание региональных и федеральных СМИ они привлекли только через месяц. Примечательно, что поправки были поддержаны всеми голосовавшими депутатами единогласно. Первым о своём негативном отношении к поправкам заявил депутат Серебряков, который ушёл из зала до голосования. По словам Ильи Зайцева, и он не будет голосовать в поддержку корректировки бюджета, если в дефицитном бюджете края не найдётся денег на повышение зарплат депутатам.

«Закон касается заработной платы губернатора, членов правительства, депутатов, глав городов, счётной палаты, избиркома. Но! В силу эти изменения закона вступят, только если деньги на это будут заложены в бюджет края. Это прямо указано в тексте закона. Средств в бюджете на повышение сейчас нет, нет и повышения зарплат ни у кого из перечисленных. Если в ходе осенней корректировки бюджета эти деньги предложат заложить, я проголосую против», — пообещал народный избранник в сети.

Пользователи сети, в том числе коллеги Зайцева-журналисты, задаются вопросом, почему же он в первом случае голосовал за поправки.

«Как они могут быть заложены в таком бюджете вообще? При таком-то долге и дефиците? И до сих пор непонятно, почему тогда, в июне, все, и вы в том числе, голосовали за», — отмечает в комментарии к сообщению Зайцева журналистка Оксана Куделя.

Журналист Андрей Агафонов в своём комментарии, напомнил, что один голос Зайцева не сыграет никакой роли при принятии корректировки.

«С такой же телегой и Алексей Михайлович (вице-спикер Заксобрания Клешко — прим. Сиб.фм) выступал. Ну, кроме желания проголосовать против. Ему нельзя, он человек дисциплинированный. А Илье можно, он независимый депутат, так что его голос роли не играет», — написал Агафонов.

Напомним, в июне Новосибирскстат сообщил, что средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области выросла за год на 1 147 рублей и составила 28 694 рубля.