 

Гендиректор новосибирского оперного театра Кехман назвал сообщение о своём декрете ложью

 12 июля, 17:13
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Гендиректор новосибирского оперного театра Кехман назвал сообщение о своём декрете ложью
владимир кехман, фото с сайта novat.nsk.ru

Владимир Кехман назвал ложью сообщение депутата горсовета Натальи Пинус об его уходе в декретный отпуск, узнал 12 июля корреспондент Сиб.фм из интервью, опубликованного на сайте издания «Lenta.ru».

Напомним, в конце июня депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус сообщила на своей странице в соцсети, что директор новосибирского оперного театра Владимир Кехман ушёл на три года в отпуск по уходу за ребёнком.

Сообщение о трёхгодичном отпуске появилось 27 июня, а 7 июля Кехман вернулся из отпуска и сообщил об этом через сайт театра.

Накануне слушаний по делу разорившейся банановой компании JFC (Joint Fruit Company), владельцем которой был Кехман, он дал интервью изданию «Лента» и заявил, что «Пинус, как всегда, врёт».

«Что касается Пинус: отец лжи — это дьявол. То, что администрация Новосибирска подтвердила её слова, это чистая ложь. То, что я убежал от следствия, — тоже чистая ложь. То, что мои дети и бывшая жена являются гражданами Израиля, — тоже чистая ложь. Мы написали письмо в „Коммерсантъ“, чтобы они опровергли эту информацию. Если этого не произойдёт — мы подадим в суд», — сказал Кехман.

Наталья Пинус связывает возвращение Кехмана с резонансом, который она вызвала к этой истории.

«У меня была информация из министерства культуры, из театра оперы и балета о том, что он (Кехман. — прим. Сиб.фм) взял декретный отпуск на три года, я её, собственно, и представила. Хорошо, что он вышел из декретного отпуска и теперь займётся своими делами. Вероятно, это произошло благодаря этой публикации», — сказала корреспонденту Сиб.фм Наталья Пинус.

Пинус сообщила, что в ближайшее время её подписчикам в соцсетях стоит ждать очередные публикации относительно дел внутри новосибирского оперного театра.

Напомним, в июне всё имущество директора Новосибирского оперного театра распродано на торгах — Кехман завершает процедуру банкротства.

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