 

Кузбасским школьникам расскажут об уголовной ответственности за пикеты

 12 июля, 15:39
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Кузбасским школьникам расскажут об уголовной ответственности за пикеты
Фото Григория Крониха

Глава Кемерова подписал муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Кемерово» — в план мероприятии вошли лекции, предостерегающие школьников от протестного политического акционизма, узнал 12 июля корреспондент Сиб.фм на сайте городской администрации Кемерова.

О вреде участия в несогласованных акциях протестах будут рассказывать в школах города Кемерова. Мэр Кемерова Илья Середюк утвердил муниципальную программу профилактики экстремизма, особое внимание в программе уделено подрастающему поколению.

Власти намерены противостоять «призывам деструктивно настроенных элементов, организаций экстремистской и противоправной направленности к участию в несанкционированных акциях гражданского неповиновения, иных публичных выступлениях, организуемых с нарушением действующего законодательства».

Муниципальная программа содержит пункт о «проведение лекций и бесед на правовую тематику» в школах: чиновники рекомендуют разъяснять школьникам, что участие в несанкционированных пикетах и митингах влечёт уголовную ответственность.

«Мероприятие направлено на правовое воспитание учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и служит целью доступного разъяснения школьникам об уголовной и административной ответственности (в т. ч. для несовершеннолетних) за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, <...> направленных на дестабилизацию обстановки, насильственное свержение существующего строя и применение насилия в отношении органов власти и управления», — гласит муниципальная программа.

Бюджет трёхлетней программы оценен в 151,2 млн рублей, помимо бесед со школьниками туда вошли охрана и «антитеррористическая защита» школ и детсадов, установка системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, а также привлечение ЧОПов и дружинников для охраны порядка в местах массового скопления людей.

Напомним, 11 июля волонтёр штаба Навального был оштрафован за несанкционированный митинг в Новосибирске.

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