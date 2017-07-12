 

Новосибирские следователи заподозрили в мошенничестве директора «Центра зимних видов спорта»

 12 июля, 13:56
подходящие темы
Новосибирские следователи заподозрили в мошенничестве директора «Центра зимних видов спорта»
фото с сайта globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора «Центра зимних видов спорта» Константина Каширина и директора ООО «МаленГрупп» Максима Фишера — их подозревают в сговоре и мошенничестве, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения управления следственного комитета по Новосибирской области.

По информации следствия, мэрия Новосибирска в 2015 году выделила 7,2 млн рублей из городского бюджета для установки новой хоккейной коробки в спортивном комплексе «Локомотив». Руководитель «Центра зимних видов спорта» совместно с директором ООО «Маленгрупп» придумали преступную схему, с помощью которой оставили себе часть выделенных бюджетных денег.

Константин Каширин, используя служебное положение, обеспечил победу «Маленгрупп» в открытом конкурсе по определению поставщика спортивного оборудования для постройки хоккейной коробки. В рамках контракта МАУ «Центр зимних видов спорта» 24 марта 2016 года перечислил на счёт «Маленгрупп» 7,2 млн рублей. Максим Фишер сделал закупку оборудования всего на 5 млн рублей. Разницей в 2,2 млн рублей фигуранты уголовного дела распорядились по своему усмотрению.

На допросе Максим Фишер рассказал о хищении и признал свою вину, Каширин признал вину частично. Центральный районный суд рассмотрит меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы «Маленгрупп» и заключения под стражу руководителя МАУ «Центр зимних видов спорта».

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») в отношении директора муниципального автономного учреждения Новосибирска «Центр зимних видов спорта» и директора ООО «МаленГрупп». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае суд приговорил бывшего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александра Еманова к пяти годам колонии за хищение более 27 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 11:13 • репортаж

Пушки, танки, два ствола

Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как проходит киберспортивный фестиваль и как киберспортсмены сражаются в Dota2 и World of Tanks.
 10 апреля, 11:56 • репортаж

Беги, хаски, беги

Корреспондент Сиб.фм узнал, как появляются, живут, тренируются 22 собаки в рабочем питомнике хаски семьи Мацалак и что нужно делать каюру, чтобы стать своим в команде.
 17 марта, 11:17 • репортаж

Откатали: джиббинг в городских руинах

В недостроенном ДК «Сибсельмаша» в Новосибирске прошли соревнования Drive Urban Snowboard. Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как спортсмены выполняли трюки в готовящемся под снос здании.
самое популярное
 29 июня, 08:11 • новость

Житель Новосибирска продаст бракованную десятирублёвую монету за 100 тысяч рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу необычную биметаллическую монету, коллекционерам было предложено отдать за раритет 100 тысяч рублей.
 3 июля, 15:35 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» шестилистный клевер за 6 млн рублей

Шестилистный клевер за 6 млн рублей появился на «Авито», житель Новосибирска продаёт его в качестве могущественного амулета.
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
 29 июня, 19:31 • новость

Губернатор Городецкий получил предложение уйти в отставку из-за новосибирского леса

Из-за скандального договора об аренде на 49 лет федеральных лесов губернатор Городецкий лишил должности своего заместителя Василия Пронькина, а сам получил предложение уйти в отставку от депутата новосибирского заксобрания Вадима Агеенко.
 29 июня, 16:09 • новость

Начало июля будет отмечено похолоданием и градом в Новосибирской области

В Новосибирскую область придёт похолодание, синоптики не исключают выпадения обильных осадков с градом.
 4 июля, 15:01 • новость

Синоптики рассказали о штормовом предупреждении в Новосибирской области

Штормовой ветер, гроза и дождь ожидаются в Новосибирской области — ухудшение погоды начнётся во второй половине 4 июля и продолжится 5 июля.
присоединяйтесь!
    