Новосибирские следователи заподозрили в мошенничестве директора «Центра зимних видов спорта»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора «Центра зимних видов спорта» Константина Каширина и директора ООО «МаленГрупп» Максима Фишера — их подозревают в сговоре и мошенничестве, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения управления следственного комитета по Новосибирской области.

По информации следствия, мэрия Новосибирска в 2015 году выделила 7,2 млн рублей из городского бюджета для установки новой хоккейной коробки в спортивном комплексе «Локомотив». Руководитель «Центра зимних видов спорта» совместно с директором ООО «Маленгрупп» придумали преступную схему, с помощью которой оставили себе часть выделенных бюджетных денег.

Константин Каширин, используя служебное положение, обеспечил победу «Маленгрупп» в открытом конкурсе по определению поставщика спортивного оборудования для постройки хоккейной коробки. В рамках контракта МАУ «Центр зимних видов спорта» 24 марта 2016 года перечислил на счёт «Маленгрупп» 7,2 млн рублей. Максим Фишер сделал закупку оборудования всего на 5 млн рублей. Разницей в 2,2 млн рублей фигуранты уголовного дела распорядились по своему усмотрению.

На допросе Максим Фишер рассказал о хищении и признал свою вину, Каширин признал вину частично. Центральный районный суд рассмотрит меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы «Маленгрупп» и заключения под стражу руководителя МАУ «Центр зимних видов спорта».

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») в отношении директора муниципального автономного учреждения Новосибирска «Центр зимних видов спорта» и директора ООО «МаленГрупп». Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае суд приговорил бывшего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александра Еманова к пяти годам колонии за хищение более 27 млн рублей.