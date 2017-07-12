 

Новосибирский гидрометеоцентр спрогнозировал ливневые дожди до конца недели

 12 июля, 18:53
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Новосибирский гидрометеоцентр спрогнозировал ливневые дожди до конца недели
Фото Сергея Самойленко и из группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Над Новосибирском разразилась сильнейшая гроза с градом и ливневым дождём, до конца недели в городе и по области вероятно неоднократное повторение этого сценария, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

12 июля в 16:30 в Новосибирске началась гроза с интенсивным ливнем, градом и шквалистым ветром, социальные сети полны фотографий последствий разбушевавшейся стихии.

«Мы прогнозировали переменные дожди разной интенсивности, — напомнил пресс-секретарь новосибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин, — с разным циклогенезом и развитием низкого атмосферного давления. Дожди ливневнего характера с грозами и шквалистым ветром вполне вероятны и далее до конца недели».

Многие улицы и магистрали города затопило, потоки воды стали причинами заторов на дорогах.

«Под воду частично ушла Ипподромская магистраль, там из-за большого скопления воды в сторону Сухого лога образовалась крупная пробка — автомобилям приходится объезжать затопленный участок через АЗС. Также затопило дорогу на улице Гоголя, Мичурина, Фабричной и другие магистрали города, сообщают наши подписчики. Видимо, ливневая канализация в очередной раз оказалась не готова к природной стихии», — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в понедельник 10 июля синоптики рассказали о неустойчивой погоде во время рабочей недели в Новосибирске.

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