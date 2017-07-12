 

Новосибирский избирком запретил в агитматериалах карикатуру на губернатора Городецкого

 12 июля, 20:26
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Новосибирский избирком запретил в агитматериалах карикатуру на губернатора Городецкого
фото Григория Крониха для Сиб.фм

Избирательная комиссия по округу № 21 Новосибирской области запретила кандидату в депутаты заксобрания Сергею Бойко использовать карикатуру, на которой изображён человек, якобы похожий на губернатора Городецкого, рассказал 12 июля корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского штаба оппозиционера Навального Сергей Бойко.

Бойко сообщил, что ему как кандидату по избирательному округу № 21 окружной избирком запретил использовать карикатуру, на которой якобы изображён губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Ранее сообщалось, что Сергей Бойко идёт на довыборы в заксобрание региона по избирательному округу № 21 как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать около двух тысяч подписей.

Вместе с Бойко документы в избирательную комиссию подали: предприниматель Александр Бойко от «Единой России», советник мэра Сергей Клестов от КПРФ, член некоммерческого партнёрства «ЖКХ-Контроль» Надежда Ланцова идёт от «Справедливой России», сотрудника НГТУ Виктора Куршина поддержали «Коммунисты России», а ЛДПР — помощника депутата Госдумы Илью Кононыхина.

«Заявление в отношении меня в избирком подал помощник Виктора Куршина, — сказал Сергей Бойко. — Удивительно, что коммунисты переживают за светлый образ нашего губернатора».

По словам политика, ему предъявили три нарушения: распространение через интернет агитационного материала, предназначенного для баннеров, нарушение интеллектуальной собственности на карикатуру, а также то, что он не имеет права использовать изображение Городецкого в своих агитационных материалах.

«Моя позиция такая: во-первых, согласовываются агитационные материалы, а не способ их распространения, я имею право распространять их как хочу. Во-вторых, с художником, нарисовавшим карикатуру, у меня есть договор, мы давно сотрудничаем, — говорит Бойко. — В-третьих, изображён ли на карикатуре Городецкий? Избирком увидел сходство, но это же не фотография. ВЦИК давал разъяснения по поводу запрета на использование чужих изображений, но он касается изображений фотографической точности, а графические материалы вроде карикатур к ним не относятся».

Сергей Бойко считает, что его права нарушены и 13 июля собирается обжаловать решение окружной комиссии в Новосибирской областной избирательной комиссии.

Напомним, что волонтёр штаба оппозиционного политика Алексея Навального был оштрафован за проведение несанкционированного мероприятия 9 июля на площади Пименова в Новосибирске.

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