 

Новосибирский суд вынес приговор за отрезанное ухо

 12 июля, 18:29
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Новосибирский суд вынес приговор за отрезанное ухо
фото с сайта globallookpress.com

Ранее судимый житель Новосибирской области отрезал ухо знакомому — суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы, узнал 12 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого Самира Мехдизаде.

Мехдизаде обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В ходе следствия установлено, что вечером 7 января 2017 года обвиняемый отмечал праздник со своим знакомым, по неизвестной причине между ними вспыхнула ссора. Мехдизаде ударил своего знакомого стулом несколько раз, сломав ему при этом нос и рёбра. После этого подсудимый взял кухонный нож и отрезал потерпевшему левое ухо.

Суд приговорил обвиняемого к трём годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в 2013 году житель Новосибирска на спор отрезал ухо своему гостю.

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