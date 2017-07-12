Новосибирское УФАС заподозрило «СИБЭКО» в нарушениях при закупках автомобилей марки Lexus

Новосибирское УФАС заподозрило «СИБЭКО» в нарушении закона о конкуренции при покупки автомобилей марки Lexus, узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения пресс-службы регионального Управления федеральной антимонопольной службы.

По сообщению пресс-службы, Акционерное общество «СИБЭКО» закупило у единственного поставщика автомобили марки Lexus модели LX 570 LUXURY 8S+.

Новосибирское УФАС пришло к выводам, что у «СИБЭКО» нет оснований для проведения данных закупок в неконкурентной форме.

«При систематическом применении данных норм, неизбежно возникает риск наступления такой неблагоприятной ситуации, когда любая закупка, проводимая субъектом естественной монополии, может быть осуществлена путём заключения договора с конкретным хозяйствующим субъектом», — сообщила заместитель руководителя управления Наталья Камнева.

По сообщению ведомства, «СИБЭКО» проигнорировало требования закона к стимулированию участия в закупке хозяйствующих субъектов, развитию добросовестной конкуренции, обеспечению гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Также заказчик ограничил рынок поставки до конкретного производителя (Lexus, корпорации Toyota Motor), определённой модели, цвета кузова и салона, не установив технические характеристики закупочной документации.

УФАС признал, что «СИБЭКО» нарушило часть 1 статьи 17 ФЗ («О защите конкуренции»).

Напомним, что ФАС возбудила два дела в отношении мэрии Новосибирска и ЦУГАЭТ по поводу нарушения федерального закона «О защите конкуренции», антимонопольщики полагают, что в Центре управления транспортом отказали юрлицу в мониторинге пассажиропотока.