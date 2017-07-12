 

Омская прокуратура проверит увольнение женщины после отказа «скинуться на подарок»

 12 июля, 15:48
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Омская прокуратура проверит увольнение женщины после отказа «скинуться на подарок»
Фото с сайта justcoolidea.ru

Прокуратура Омской области проведёт проверку после сообщений СМИ о том, что местную жительницу уволили после отказа «скинуться на подарок», узнал корреспондент Сиб.фм 12 июля из сообщения ведомства.

Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения трудового законодательства после публикаций СМИ.

Телеканал Piter.TV сообщил, что в редакцию обратилась женщина по имени Лада, её уволили из магазина сети «Пятёрочка» в Омске.

Женщина сообщила, что она устроилась в магазин в начале июня, до его официального открытия. Некоторое время она с коллегами готовила торговую точку к открытию: расставляла товар, наводила порядок в помещении. При этом руководство магазина намекало на то, что оплаты за эти дни не будет, «так как всё делается на благо корпорации и будущей работы». После этого Лада отработала полноценный месяц кассиром и получила заработную плату в 5 925 рублей.

8 июля одна из коллег попросила «скинуться на день рождения заместителя директора». Лада объяснила коллегам, что у неё нет денег, и вложиться в подарок она сможет со следующей зарплаты.

По сообщению телеканала, после этого женщина поговорила с заместителем директора. Разговор прошёл на повышенных тонах: руководитель якобы грозился уволить женщину и даже вызвать охрану. Лада требовала прекратить денежные поборы с сотрудников. После долгой перепалки и очередного требования «уйти» сотрудница покинула помещение, но с тех пор не получила ни расчёта, ни трудовых документов.

Прокуратура и Гострудинспекция проведут проверку соблюдения трудового законодательства в организации.

Напомним,что в мае 2017 года прокуратура выявила, что директор «Транспортной строительной компании» в Улан-Удэ более двух месяцев не платил зарплату 423 работникам предприятия — долг составил более 21 млн рублей.

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